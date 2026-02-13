沖縄電力との練習試合では6回から中堅の守備に就いたDeNAの森敬斗内野手が13日、沖縄・嘉手納で行われたファーム対沖縄電力の練習試合で6回から中堅の守備に就いた。昨秋のフェニックス・リーグでも外野の守備機会があったが、村田修一2軍監督は今後も実戦で外野起用する方針を示し、「自分でもう一度ポジションを掴み取ってもらう。そういうことを考えていってほしい」とハッパを掛けた。6回、神里に変わって森が「2番・中堅