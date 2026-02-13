「シャトレーゼ」は、2月15日（日）から、ひなまつりに向けた多彩な「ひなまつりケーキ」を、全国の店舗で順次発売する。【写真】開けてそのまま飾れる！ 「ちいさなひなケーキ」など商品一覧■苺を贅沢に使用したケーキも今回登場するのは、苺を贅沢に使用したデコレーションケーキをはじめ、少人数でも楽しめるミニサイズやアレルギー対応商品までそろう、彩り豊かな限定ケーキ。デコレーションケーキは、「お花のフリルシ