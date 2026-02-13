ガンバ大阪は２月12日、宇佐美貴史の怪我を公表した。背番号７は７日に行なわれたJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節・セレッソ大阪戦で受傷。左ハムストリング肉離れ、左ヒラメ筋肉離れと診断された。 C大阪戦で宇佐美は先発フル出場していたが、難しいコンディションだったのかもしれない。０−０で迎えたPK戦（５−４）ではキッカーから外れていた。なお、治療期間は発表されていない。構成●サッカーダイ