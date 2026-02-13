参政党の支持者と勘違いして暴行か。警察が傷害事件として捜査しています。（被害にあった男性）「当時僕はオレンジ色の帽子をかぶっていたんです。参政党はオレンジ色じゃないですか。たぶん勘違いされた」事件が起きたのは去年７月、参院選投開票日の１週間後のことでした。（被害男性から提供動画の音声）「何教えてもろたん？何教えてもろたん？」目の前に立ちふさがり、執ように進路を塞ごうとする男性。去年７月２７