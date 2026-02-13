【あす14日（土）全国天気】○ポイント・晴れ間が広がる・九州は雨が降りやすい・気温が上昇・関東以西は15℃以上が多い・融雪災害に十分注意・花粉にも注意あす14日（土）は、南から高気圧に覆われ、青空の広がる所が多いでしょう。日本海側でも晴れ間の広がる所が多くなりそうです。ただ九州は前線の影響で、昼頃から雨の降る所が多くなるでしょう。四国や中国地方でも、夕方以降、雨の降る所があるかもしれません。そして、南か