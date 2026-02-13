関西私鉄4社の25年4〜12月期連結決算関西の大手私鉄4社の2025年4〜12月期連結決算が13日、出そろった。大阪・関西万博やインバウンド（訪日客）の需要増により鉄道利用が増えるなどし、阪急阪神ホールディングス（HD）と京阪HD、南海電気鉄道の3社が増益だった。3社は4〜12月期として過去最高益だった。近鉄グループHDは減益となった。阪急阪神HDの純利益は前年同期比8.6％増の738億円。京阪HDは福岡市のホテルの売却益を計上