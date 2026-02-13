立憲民主党の塩村文夏議員が１３日、Ｘを更新。この日、立憲民主党と公明党が結党してできた中道改革連合の代表選が行われたが、中道の今後についての考えをつづった。塩村氏は、「『焼け野原』の中道７つの敗因」という記事を添付。「もはや分裂する余裕すらない４９議席の党がまず取り組むべきは、なぜここまで有権者から見放されたのかを直視し、従来の政治手法そのものを根本から問い直すことでしょう」との思いを吐露。