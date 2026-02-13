EXILEUSA（49）が、文化庁で制定する「日本遺産大使」として、2月13日に制定されている「日本遺産の日」に先駆け、9日から始まったプロモーションのスペシャル動画に登場した。文化庁は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る104の「ストーリー」を日本遺産に認定している。その大使を務めるUSAは、日本遺産のひとつ「“日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島−よみがえる村上海賊“MurakamiKAIZOKU”の記憶