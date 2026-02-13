元劇団青年座劇団員の女優久松夕子（ひさまつ・ゆうこ）さん（本名鴻巣孝子＝こうのす・たかこ）が11日午後5時半に亡くなったことが13日、分かった。92歳。通夜は19日午後7時、告別式は20日午前10時半、エヴァホール津田山（川崎市高津区下作延6の17の6）。喪主は長男鴻巣冬太郎（ふゆたろう）さん。青年座には68年5月から、20年2月まで所属し、多数の舞台に出演した。映像作品でもTBS系「ありがとう」シリーズなどに出演、NHK大河