１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬県伊勢崎市の国道でトラックを飲酒運転して車に衝突させ、家族３人を死亡させたなどとして自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた元トラック運転手・鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判で、前橋地裁がこの日、求刑通り懲役２０年の判決を言い渡したことを報じた。被告が飲酒運転を否定。弁護側も法定刑の上限が懲役７年の過失運転に