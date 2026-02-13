ソフトバンク・松本晴投手が今キャンプ初となる１４日の紅白戦で登板する予定だ。チームは２年連続最多勝の有原が日本ハムに移籍し、小久保監督は若手の台頭を期待。中でも昨季６勝の左腕は、その筆頭候補に挙がる。「今年の目標は１年間、１軍の先発ローテーションで最初から最後まで投げ抜くこと。何を課題にして、どういった取り組みにするのか、監督だったりコーチが見て分かる投球内容にしたい」と自覚十分だ。ローテ候補