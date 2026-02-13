巨人は１３日、１軍が宮崎から沖縄に移動した。１４日から那覇キャンプに臨む。沖縄出身の５選手が故郷に凱旋した。那覇市出身の大城卓三捕手。北中城村出身で沖縄尚学ＯＢのリチャード内野手。糸満市出身で興南ＯＢのドラフト３位・山城京平投手。宜野湾市出身で中部商ＯＢ、沖縄電力出身のドラフト５位・小浜佑斗内野手。南城市出身で沖縄尚学ＯＢ、沖縄電力出身の育成ドラフト５位・知念大成外野手。那覇空港で