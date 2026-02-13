資料：マスク 香川県教育委員会は13日、県内の幼・小・中・支援学校あわせて9施設がインフルエンザで学級・学年閉鎖すると発表しました。地域別では高松市４校、丸亀市・坂出市・観音寺市・さぬき市・多度津町各1施設です。９施設すべてB型のウイルスが検出されています。