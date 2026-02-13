総合広告代理店の電通グループは、去年1年間の連結決算が過去最大3276億円の最終赤字となりました。初めて配当をゼロとするほか、社長の交代も発表しています。電通グループによりますと、去年1月から12月の連結決算は海外事業の不振によるおよそ3100億円の損失を計上したことで、過去最大となる3276億円の最終赤字でした。これを受けて、▼2001年の上場以来初めて配当を実施しないことを決めたほか、▼五十嵐博社長が退任し、事業