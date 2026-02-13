厳しい冷え込みによる水道管の破裂などの影響で、断続的な断水が続いている神奈川県根町。町は、きょうは断水を行わないと発表しましたが、完全復旧のめどは立っていないということです。神奈川県根町では、雨不足と寒波による水道管の凍結から起こる漏水の影響で、今月10日から断続的に断水が続いていました。根町の勝俣浩行町長はきょうの会見で、断水について「ご不便とご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げる」と