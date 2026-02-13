女優の宮沢りえ（52）が、12日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年めでたすぎてお祝いが止まらないSP」（後8・00）に出演。来年デビュー40周年を迎えることを明かした。同番組は、1日に放送した「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の延長戦。司会の黒柳徹子から「デビューなさってどのくらいになるの？」と聞かれると、宮沢は1988年公開の映画「ぼくらの七日間戦争」（監督菅原浩志）を挙げ、「そ