アイドルグループ「Nü FEEL.」（読み：ニューフィール）の鈴木愛來さんが脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを所属事務所が公表しました。 【写真を見る】【 Nü FEEL. 】鈴木愛來（すずき・さら）さん脳梗塞を公表新メンバーとしてお披露目予定だった今月14日(土)開催のイベントは欠席に所属事務所は「この度、Nü FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますこと