【ソウル＝藤原聖大】韓国の無人機が北朝鮮に侵入した事件で鄭東泳（チョンドンヨン）統一相が公式に「遺憾の意」を表明したことについて、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党副部長は１２日付の談話で、謝罪を「常識的な行動だ」と一定の評価をしつつ、「再発した場合、厳しい対応が取られる」と警告した。朝鮮中央通信が１３日、伝えた。無人機を巡っては、北朝鮮が昨年９月と