24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。精神疾患についてつづった。「精神疾患に完治はない。寛解はするけど、死にたいという気持ちはずっとすぐそばにあって、それとうまく付き合っていかなければいけない」と前置きした上で「精神疾患でも健康な人と同じように生活して、平気そうに見える人もいる。でもそれは頑張って平気を装っているだけ。平気に見せるためのパワ