【前田敦子写真集「Beste」】 2026年2月13日発売 価格：3,300円 【拡大画像へ】 講談社は、前田敦子さんの写真集「Beste」を2月13日に発売した。価格は3,300円。 本書は、AKB48の絶対的センターと称され、現在は俳優として活動する前田敦子さんの芸能生活20周年を記念し、彼女が「これが最後」と語るメモリアルな写真集。2012年以来、実に14年ぶりの写真集となる。