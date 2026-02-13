卒業を来月に控えた秋田公立美術大学の学生たちの作品展が秋田市で開かれています。4年制大学となってから10期生にあたる学生たちの集大成の力作が並んでいます。会場には来月に卒業・修了を迎える大学生と大学院生の作品、合わせて123点が展示されています。漫画の原画を吊るした作品は、QRコードを読み込むと、漫画を読むことができます。ほかにも。廣田裕司アナウンサー「こちらはただの箱ではもちろんありません。