1982年のオーストラリア映画『悪夢の系譜』が、4Kデジタル修復版として4月17日よりシネマート新宿、池袋HUMAXシネマズほかにて全国順次公開されることが決定。あわせて日本オリジナルのポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：『キル・ビル』公開20周年記念スターチャンネルでクエンティン・タランティーノ監督特集 本作は、トニー・ウィリアムズが1982年に発表したオӦ