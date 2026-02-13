ＡＩメカテックはこの日の取引終了後、２６年６月期連結業績予想について売上高を２５０億１０００万円から３４３億１２００万円（前期比６３．６％増）へ、営業利益を２５億９００万円から４８億５４００万円（同２．３倍）へ上方修正すると発表した。ＡＩ用先端半導体向けウエハハンドリングシステムの受注・出荷が牽引し、上期に想定を上回る収益となった影響を織り込んだ。 あわせて、３月３１日を基準日として１株を３