キリンホールディングスは１３日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算とともに、２６年１２月期の業績予想と自社株買いの実施を発表した。今期の売上高は前期比１．９％増の２兆４８００億円、最終利益は同５．７％増の１５６０億円を計画する。年間配当予想は同２円増配の７６円とした。 競合のサイバー攻撃に伴う影響の反動で事業利益は減益を計画するものの、一時発生コストの抑制により最終増益につなげ