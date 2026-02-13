江崎グリコは１３日の取引終了後、取得総数４６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の７．２３％）、取得総額２５０億円の自社株買いを実施すると発表した。取得期間は３月１日から１２月３０日まで。取得した全株式数は消却する方針で、取得資金の一部は借り入れにより調達する予定。あわせて２６年１２月期の業績予想も公表した。今期の売上高は前期比５．１％増の３８００億円、経常利益は同４６．０％増の１７０億円を見