会計バンクは2月9日に、DONUTSが運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」と連携した。今回の連携によって、「ミクチャ」公認の確定申告アプリとして「スマホ会計FinFin」を提供し、ライバーやクリエイターが安心して活動に専念できる環境を構築する。●ライバーやクリエイターにうれしい三つのメリット近年、副業や専業としてライバー（配信者）やクリエイター（動画投稿者）が増加する中で、「ミクチャ」においてもライブ