あす2月14日（土）よる9時 第6話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。第6話に、若い世代から注目を集める9人組進化系ミクスチャーユニット SUPER★DRAGONの飯島颯（いいじま はやて）が出演！日本テレビのドラマ初出演となる飯島が演じるのは、編集長・藤崎美玲（小雪）と関わりを持つ謎の若い男・桐生颯（きりゅう そう）。藤崎の娘・理恵（西川愛莉）からの相談をきっかけに、柴田一葉（上白石萌歌）