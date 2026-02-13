エア・ウォーター [東証Ｐ] が2月13日大引け後(17:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は211億円の赤字(前年同期は171億円の黒字)に転落し、従来の220億円の黒字予想から一転赤字で着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の530億円の黒字→100億円の赤字(前期は490億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計