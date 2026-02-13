エフ・コード [東証Ｇ] が2月13日大引け後(17:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比73.2％増の14.5億円に伸び、26年12月期も前期比30.9％増の19億円に拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比42.5％増の4.1億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の18.7％→15.1％に低下した。 株探