大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪の運営法人であるサントリーホールディングス株式会社は12日、スポーツ事業を統括する新会社「サントリースポーツ株式会社」を設立し、4月から事業を開始することを発表した。 サントリーホールディングスはこれまでバレーボールチームのサントリーサンバーズ大