JR都賀駅で情報提供を求めるチラシを配る千葉県警の捜査員＝13日午前、千葉市千葉市の自宅で東京都立高教諭内村民夫さん＝当時（60）＝が刺殺された強盗殺人事件は未解決のまま29年が過ぎた。13日、県警の捜査員やボランティアが現場に近いJR都賀駅でチラシを配り、情報提供を求めた。昨年妻の和代さんが85歳で亡くなり、「両親の無念を晴らしたい」との遺族の声で実施した。事件は97年2月8日発生。千葉市の内村さん宅に侵入し