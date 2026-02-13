Jリーグは13日、JリーグオールスターDAZNカップ（6月13日、MUFG国立）のファン・サポーター投票の速報結果を発表した。投票は今月6日にスタート。J1は昨季MVPのGK早川友基（鹿島）が最多得票を集め、東地区は鹿島勢が上位を独占。西地区はGK大迫敬介（広島）が1位で、クラブ別ではG大阪が最多得票数。J2・J3の東地区BではJリーグに復帰したFW三浦知良（福島）はFW杉本健勇（大宮）に次ぐ2位につけた。オールスター開催は日本と