侍ジャパンのアドバイザーに就任したパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１３日に直前合宿が行われる宮崎に入った。３年ぶりに宮崎の地に帰ってきた。この日の宮崎空港はダルビッシュやナインを一目見ようと朝から多くのファンが集結。そんな中、ダルビッシュはチャーター機で宮崎へ。黒のキャップとサングラス、ブラウンを基調としたコーデで飛行機を降りると、その後は横付けされた大型バスに乗って空港を離れた。事前