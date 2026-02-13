南海キャンディーズ山里亮太が、2月12日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）で先の衆院選について触れ、話題となっている。この日は、衆院選で惨敗した中道改革連合の新代表選をめぐりスタジオで議論が交わされた。ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの佐藤大樹は、「中道の代表、リーダーを決めるというのはその政党にとって大事だと思うのですが、支持を広げたり議席を取り戻すことが目標であれば、どんな政策を国民に提示