ボートレースの「令和７年度優秀選手表彰式典」が１３日、東京・六本木のＳＩＸＷＡＫＥＨＡＬＬで行われた。２０２６年ボートレースＣＭ「マチダ教官物語―ゼロからプロへ―」に出演しているファーストサマーウイカ、細田佳央太がプレゼンターを務め、受賞選手に花束を手渡した。ウイカは「教官役を演じさせていただいて?ゼロからプロ?ということの大変さを実感しています。教官の皆さまもすごく喜んでいるのではないで