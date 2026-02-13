特別国会の2月18日召集がマスコミ各社により報じられた。しかし、高市早苗首相はギリギリまで日程の前倒しを検討していたようだ。「2月9日、総選挙後の最初の会見で、『謙虚に様々な方の声に耳を傾ける』と言った高市さんが、その夜に、国会の召集日を16日にできないかと官邸幹部を通じて言ってきたようです。打診ではなく、変更したいという意思表明でした。このことは『朝日新聞』でも報じられていました」こう明かすのは、