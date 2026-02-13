ＡＫＢ４８の小栗有以が箱根旅の様子を公開した。１３日までにインスタグラムで「箱根でパワーチャージしてきました」と始めて、「毎年行ってる『箱根三社参り』。箱根神社、九頭龍神社、箱根元宮をゆっくり巡って清々しい空気をたくさん吸い込んできました芦ノ湖に浮かぶ鳥居、いつ見ても神秘的で大好き...」と感想を述べた。続けて「この日はかなり寒かったので、 白のアウターにピンクのマフラーで防寒対策バッチリ冬