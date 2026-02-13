メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市の建設部長の男が公共工事の設計金額を業者に漏らしたとして逮捕された事件。弥富市の市長が13日謝罪しました。 市議会で議員からの質問に答弁する男。官製談合防止法違反などの疑いで逮捕された弥富市の建設部長、立石隆信容疑者(55)です。 警察によりますと、立石容疑者は、市が実施した一般競争入札ほか2件で、業者に設計金額などを漏らした疑いで、13日朝、送検されました