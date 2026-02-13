ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。4年に一度の大舞台では出場選手だけでなく、現地観戦する大物たちにも注目が集まるが、10日（日本時間11日）に行われたフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）を元世界女王が観戦していたことが判明。日本人ファンも驚きの声を上げている。観戦したのは、2014年グランプリファイナルや2015年世界選手権で優勝したエリザベータ・トゥク