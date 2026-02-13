１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、衆院選で惨敗した中道改革連合の代表選がこの日、都内の党本部で行われ、立憲民主党出身の小川淳也氏が同じく立憲出身の階猛氏との一騎打ちを制し、新代表に選出されたことを速報した。コメンテーターで出演のお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦は「一応、新しい代表になるということなんでね。以前の代表と新しい代表では党の何が変わるのか