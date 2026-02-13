アイルランド系パンクバンド、ザ・ポーグスは11日、長年ドラマーとして活動したアンドリュー・ランケンが72歳で死去したと発表した。ランケンは1983年に創設メンバーとして参加し、1996年まで在籍。2001年に再加入し、再結成ツアー期の2014年までバンドを支えた。死因は明らかにされていないが、直近の公演には健康上の理由で不参加となっていた。 【写真】続く悲しみ肺炎との闘病の末に亡くな