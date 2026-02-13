元モーニング娘。のメンバーでモデルの久住小春が11日、自身のインスタグラムを更新。香港ディズニーランド・リゾートを訪れた際のショットを公開した。 【写真】よ～く見たらオラフになってるソフトクリームも元アイドルもかわいすぎ 「香港ディズニーに行った時の」と記した久住。グーフィーのキャップに肩だしスタイル。足元はスニーカーでまとめた