グループホーム楽々園岡山県井原市大江町 グループホームで入所者に虐待をしたとして、井原市は運営する事業者の指定取り消し処分を決めました。 2026年4月1日に指定取り消しとなるのは、認知症の高齢者に介護サービスを行う井原市の「グループホーム楽々園」を運営する「コンフォート」です。 井原市によりますと、このグループホームでは2025年8月、代