大阪ダービーでは試合後に苦悶の表情を浮かべていたガンバ大阪が2月13日、FW宇佐美貴史の負傷状況について発表。左ハムストリング＆左ヒラメ筋の肉離れで戦線離脱することが決まった。宇佐美は7日、セレッソ大阪との明治安田J1百年構想リーグの開幕戦に先発出場。PK戦までもつれた一戦にフル出場していた。試合後には「最後は痛くて、PKも蹴ることができなかった。検査次第ですけどしばらくは（離脱するかもしれない）」とコメ