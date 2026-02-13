身長156センチメートル、腕周り36センチメートル。その腕は「世界で見ても、同階級ではたぶん1番か2番ぐらいの太さ」と自負するほどだ。そのパワフルな上腕から繰り出される技術と力で、2023年に世界アームレスリング選手権大会シニア女子55kg級で優勝した竹中絢音さん（26）。【驚きの筋肉】身長156センチ、腕周り36センチの世界女王・竹中絢音のグラビア写真を全部見る小学4年生でアームレスリングを始めてから、中学3年生で