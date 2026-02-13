山形県は、医療機関向けの物価高騰対策支援事業の申請システムに不具合が発生し、申請者が別の事業者の個人情報を閲覧できる事態が起きたと発表しました。県は現在までに二次被害は確認されていないとしています。山形県によりますと、9日から受け付けを開始した「山形県医療機関等物価高騰対策支援事業」の申請用Webフォームで申請受け付けを完了した事業者が自分の情報を確認する「マイページ」にアクセスした際、