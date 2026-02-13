午後4時頃、宮崎空港にダルビッシュ有投手（パドレス）が到着。去年右ヒジの手術を行い、今回は選手ではなく侍ジャパンのアドバイザーとしてWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に参加。日米通算208勝、2度のWBC制覇など、豊富な経験と知識を侍ジャパンのために授けます。井端弘和監督は「何が正解かを一番経験しているピッチャー。アドバイス、ボールへのアジャストの仕方、宮崎に来ていただいて感謝しかない」の言葉。今