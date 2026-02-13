前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が12日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）に生出演し、落選した議員たちの現在について語った。衆院選が8日、投開票され、自民党が定数465議席の3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得。一方で中道改革連合は公示前の167議席を大幅に下回る49議席と歴史的な惨敗を喫した。多くの議員が入れ替わるのが、選挙後の風物詩。永田町の衆院議員会館は大わらわだ