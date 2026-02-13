映画監督になろうと思ったのはもうすぐ30歳になる頃だった。【画像】石田忍道監督の注目作『ライフ・イズ・ビューティフル・オッケー』の場面写真を見る当時、障害のある子どもたちが通う施設で働いており、放課後デイの部署にいた。高校3年生の利用者に物語を書く子がいて。その子らといつも衝動的に思いついたことを形にする時間が僕にとっての楽しみだった。石田忍道監督ホームビデオ2台で撮った“デビュー作”ある日、施