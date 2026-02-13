日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が１０日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は「女子校のリアル」をテーマに進行。中高一貫の名門校を卒業したフリーアナウンサー・神田愛花は「我が校では、ご挨拶は『ごきげんよう』でした。朝も、すれ違う時も、さよならも全部『ごきげんよう』だったのと、教頭先生が男性のことを『殿方』っていつも呼んでらっしゃったので。我々は皆、男性を当時